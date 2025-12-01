Gustavo Álvarez confirma que dejará la Universidad de Chile a fin de temporada

De momento, no se ha informado cuál sería su próximo destino profesional.

La tarde de este lunes, el director técnico de la Universidad de Chile anunció en conferencia de prensa, desde el Centro Deportivo Azul (CDA), que no seguirá al mando del club Universidad de Chile luego del final de temporada.

El director tuvo una destacada temporada con el club laico, con buenas participaciones en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

¿Qué dijo Álvarez?

“Quiero ser bien claro y expresar mi sentir. Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club y la razón ve un profundo desgaste que justifico”, declaró.

“Los proyectos deportivos tienen que tener recursos humanos y de infraestructura proporcionales a esos objetivos, y que las grandes utilidades vayan emparejadas con los logros deportivos. Si no van de la mano, lo pagan los jugadores, los entrenadores y lo sufre el hincha”, enfatizó.

“Tengo la energía y compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que la U de Chile cambie de entrenador, es lo más saludable para todos”, dijo Gustavo Álvarez, enfatizando que no ha aceptado ningún otro trabajo.

“No tengo ninguna propuesta de trabajo. En enero quiero recargar energías. Se necesita ese cambio de entrenador y que se adapte a los objetivos del club, convencer de algo que no pude, más Universidad de Chile que no puede pasar tanto tiempo sin ser campeón”, aseguró desde el CDA.