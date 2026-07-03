“Es una motivación enorme para lo que viene”: Team adidas Outdoor exhibe su poderío en Torrencial Valdivia 2026

La marca alemana consolidó su liderazgo en el circuito internacional luego de que el Team adidas Outdoor lograra una sobresaliente participación en la reciente edición de Torrencial Valdivia by Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB). En una de las competencias de trail running más exigentes de Sudamérica, los atletas de la escuadra deportiva alcanzaron cinco podios generales y aseguraron clasificaciones directas para las finales del circuito en Chamonix 2026. La indumentaria y tecnología de la marca fueron puestas a prueba en una ruta que contempló seis distancias, desde los 6K hasta los 100K, y que desafió a cientos de corredores con un desnivel positivo superior a los 3.500 metros en medio de la biodiversidad única de la selva valdiviana.

El gran protagonista de la jornada fue el atleta chileno de adidas, Nicolás Benavides, quien se coronó campeón absoluto de la distancia de 65K al cruzar la meta con un tiempo de 5:25:44. Este triunfo indiscutido le permitió adjudicarse el primer lugar de la categoría 20-34 años y sellar su anhelado boleto a la cumbre mundial de la disciplina en Francia. Al respecto de su desempeño y el nivel del circuito, el deportista de élite señaló: “Es una carrera tremendamente técnica, donde no basta con correr rápido, también hay que saber leer el terreno, administrar el esfuerzo y adaptarse constantemente a las condiciones. Poder quedarme con el primer lugar y, además, asegurar mi clasificación a Chamonix 2026, es una motivación enorme para lo que viene”.

Las difíciles condiciones climáticas y geográficas, marcadas por el barro, la lluvia, los tupidos bosques nativos y los vertiginosos descensos, no fueron impedimento para que las representantes femeninas del Team adidas Outdoor brillaran en el sur de Chile. En la ruta de los 65K, la atleta de la marca, Sofía Cofré, obtuvo el tercer lugar general femenino con un registro de 7:39:32, ocupando la misma posición en la categoría de 20 a 34 años. “Lo más complejo y desafiante fue lo variado del recorrido. El sur nos demostró toda su belleza y dificultad al mismo tiempo”, afirmó la corredora. Por su parte, la destacada exponente nacional, Katherine Cañete, logró el tercer puesto general en los 21K, deteniendo el cronómetro en 1:48:44 para asegurar el segundo lugar en la categoría 40-44 años. La deportista detalló la crudeza de la ruta asegurando que “el barro en subida fue lo más entretenido y complejo de atravesar. Más adelante el terreno se volvió más amable, pero también aparecieron bajadas muy técnicas”.

El rotundo éxito comercial y deportivo de la firma se completó con actuaciones internacionales de alto nivel, demostrando la eficacia de colecciones especializadas como adidas Agravic para soportar las exigencias de la hidratación, alimentación y fortaleza mental. En la prueba reina de los 100K, el atleta peruano de adidas, Víctor Canto, se quedó con el segundo lugar general y de la categoría 35-39 años, al registrar 11:40:16. Asimismo, la mexicana Reyna Rivera consiguió el segundo puesto general femenino en los 44K con un tiempo de 4:12:06. En la misma distancia, la representante de adidas Perú, Leida Díaz, finalizó en el cuarto puesto general (4:23:18) y la corredora Leonor Calvo cruzó la meta en la séptima posición de la clasificación femenina (4:45:33). Estos resultados ratifican el firme compromiso de adidas Outdoor por impulsar a sus atletas y liderar el crecimiento del trail running en Latinoamérica.