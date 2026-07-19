El desconsolado llanto de Messi tras perder la final del Mundial 2026

Era su última chance de levantar la copa del mundo y no se dio. Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia, se quedó sin el máximo trofeo mundial.

Messi, al igual que en 2016 cuando perdió la final de la Copa América Centenario con Chile, no pudo contener el llanto tras consumarse la derrota contra España.

El exjugador del Barcelona había aguantado estoico casi todo el postpartido. Pero cuando recibió la medalla del segundo lugar, Messi, el capitán de Argentina, el emblema, no pudo contener el llanto.

Por largos ratos se le vio llorando desconsoladamente, hasta antes de retirarse solo a los camerinos, cabizbajo.

Así fue el adiós de Messi de la Copa del Mundo.