(Agencia Uno) — El delantero nacional Ben Brereton anotó este sábado el único gol del Blackburn Rovers en el empate como visitante a un gol ante el Bristol City, en partido válido por la decimoctava fecha de la Championship League de Inglaterra 2021-2022.

El ariete de 22 años no se cansa de marcar en la segunda división inglesa, consolidándose como el segundo máximo artillero del torneo con 14 goles.

En esta ocasión, el seleccionado nacional fue el encargado de anotar el empate final a los 75 minutos. Tras una jugada que nació de un lateral por derecha, “Big Ben” capturó el balón en el área y desenfundó un derechazo inatajable para el meta local.

75: #BristolCity 1-1 #Rovers

🚀 Brereton Diaz absolutely smashes it into the roof of the net and we are level with 15 to go. Get in!#BRCvROV 🔵⚪️ https://t.co/GHHiKREcxN

— Blackburn Rovers (@Rovers) November 20, 2021