“De 20 a 30 gramos cada tres horas”: El rol clave de la proteína para los 33 mil corredores de la Maratón de Santiago

La capital ya se alista para recibir a los más de 33 mil competidores que este domingo se tomarán las calles para dar vida a una nueva versión de la Maratón de Santiago. Ante el inminente desafío que significan los circuitos de 10, 21 y 42 kilómetros, la preparación en el asfalto cede su protagonismo de última hora a un factor que puede definir la carrera: la estrategia nutricional.

Históricamente, la previa a este tipo de competencias de largo aliento ha estado marcada casi en exclusiva por la carga de carbohidratos. Sin embargo, hoy los especialistas ponen sus fichas en un nutriente distinto para sostener el desgaste extremo del cuerpo humano.

“A diferencia de los carbohidratos, cuya función principal es energética, la proteína cumple un rol estructural y funcional, ya que participa directamente en la reparación del tejido muscular para que el organismo se adapte al entrenamiento”, explica la nutricionista deportiva María Trinidad Forteza.

La dosis exacta para el tejido muscular

Para asegurar que el cuerpo asimile correctamente este nutriente y logre el impacto deseado en el rendimiento, la estrategia no debe dejarse al azar, sino que tiene que ser estrictamente dosificada.

En esa línea, la recomendación de los especialistas apunta a una ingesta parcelada. La sugerencia es consumir entre 20 a 30 gramos de proteína en intervalos de tres a cuatro horas, una metodología que, según subraya la nutricionista, “permite estimular de manera más constante la reparación y adaptación del tejido”.

A la hora de llevar esta norma al plato, las alternativas proteicas más recurrentes suelen ser el huevo y las carnes magras. No obstante, el pescado ha ido desplazando a otras opciones hasta posicionarse como una de las elecciones preferidas por los expertos del área deportiva.

En ese contexto, la marca San José de Nutrisco —que participará como auspiciador de la fiesta deportiva— estará entregando lomos de jurel para contribuir a la preparación y recuperación de quienes crucen la meta.

Desde la compañía abordan los beneficios técnicos de este producto para los runners. “Es una proteína completa que aporta los aminoácidos esenciales junto con ácidos grasos omega-3 y micronutrientes clave, lo que lo convierte en una alternativa especialmente adecuada para la recuperación muscular y la alimentación en contextos de alta exigencia física”, aseguran desde Nutrisco.

Finalmente, recalcan que el jurel no solo cumple con las exigencias del alto rendimiento, sino que “presenta un perfil nutricional balanceado y, en comparación con otras especies similares, puede ser una opción con menor contenido graso, junto con ser versátil y fácil de incorporar en distintas preparaciones del día a día”. Una carta bajo la manga nutritiva y accesible para los miles de corredores que este domingo pondrán a prueba sus límites.