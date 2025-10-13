Deportes ciclismo

Chile será sede del Mundial de Ciclismo Pista: Participarán 18 ciclistas nacionales

Por CNN Chile

13.10.2025 / 10:23

El evento deportivo se desarrollará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

Chile albergará nuevamente un evento deportivo. Si ahora se está celebrando el Mundial Sub 20, en las próximas semanas nuestro país será anfitrión de otra competencia deportiva internacional.

Se trata del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, el cual es organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich) y el Comité Olímpico de Chile (COCh).

El Mundial se llevará a cabo por primera vez en el país y se disputará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén. Participarán 39 países y 359 deportistas.

Chile dirá presente en la cita mundialista con una histórica representación de 18 ciclistas (16 titulares y 2 suplentes).

Los chilenos y chilenas que dirán presente en el Mundial de Ciclismo Pista

Equipo femenino

Medio fondo:

  • Marlen Rojas
  • Scarlet Cortés
  • Aranza Villalón
  • Javiera Garrido
  • Maite Ibarra
  • Paula Villalón (R)

Velocidad:

  • Paola Muñoz
  • Paula Molina
  • Daniela Colilef

Equipo masculino

Medio fondo:

  • Jacob Decar
  • Diego Rojas
  • Martín Mancilla
  • Cristian Arriagada
  • Josafat Cárdenas
  • Raimundo Carvajal (R)

Velocidad:

  • Camilo Palacios
  • Roberto Castillo
  • Nicolás Vergara

Los 18 ciclistas que componen el Team Chile estarán en las siguientes competencias:

  • Velocidad individual y por equipos
  • Keirin
  • Persecución individual y por equipos
  • Ómnium
  • Madison
  • Scratch
  • Eliminación
  • Carrera por puntos
  • Contrarreloj de 1 kilómetro

