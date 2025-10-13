Chile será sede del Mundial de Ciclismo Pista: Participarán 18 ciclistas nacionales

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El evento deportivo se desarrollará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.
Chile albergará nuevamente un evento deportivo. Si ahora se está celebrando el Mundial Sub 20, en las próximas semanas nuestro país será anfitrión de otra competencia deportiva internacional.
Se trata del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, el cual es organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich) y el Comité Olímpico de Chile (COCh).
El Mundial se llevará a cabo por primera vez en el país y se disputará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén. Participarán 39 países y 359 deportistas.
Chile dirá presente en la cita mundialista con una histórica representación de 18 ciclistas (16 titulares y 2 suplentes).
Equipo femenino
Medio fondo:
Velocidad:
Equipo masculino
Medio fondo:
Velocidad:
Los 18 ciclistas que componen el Team Chile estarán en las siguientes competencias:
🌎💪 El deporte vuelve a poner a Chile en el concierto internacional
Vivimos la presentación oficial del Team Chile de Ciclismo, que representará al país en el Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2025, a disputarse del 22 al 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén 🚴♀️🇨🇱. pic.twitter.com/axQAgMrWiG
— IND Chile 🇨🇱 (@INDChileOficial) October 9, 2025
