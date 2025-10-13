Chile será sede del Mundial de Ciclismo Pista: Participarán 18 ciclistas nacionales

El evento deportivo se desarrollará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén.

Chile albergará nuevamente un evento deportivo. Si ahora se está celebrando el Mundial Sub 20, en las próximas semanas nuestro país será anfitrión de otra competencia deportiva internacional.

Se trata del Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025, el cual es organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el Instituto Nacional de Deportes (IND), la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (Fedenacich) y el Comité Olímpico de Chile (COCh).

El Mundial se llevará a cabo por primera vez en el país y se disputará entre el 22 y el 26 de octubre en el Velódromo de Peñalolén. Participarán 39 países y 359 deportistas.

Chile dirá presente en la cita mundialista con una histórica representación de 18 ciclistas (16 titulares y 2 suplentes).

Los chilenos y chilenas que dirán presente en el Mundial de Ciclismo Pista

Equipo femenino

Medio fondo:

Marlen Rojas

Scarlet Cortés

Aranza Villalón

Javiera Garrido

Maite Ibarra

Paula Villalón (R)

Velocidad:

Paola Muñoz

Paula Molina

Daniela Colilef

Equipo masculino

Medio fondo:

Jacob Decar

Diego Rojas

Martín Mancilla

Cristian Arriagada

Josafat Cárdenas

Raimundo Carvajal (R)

Velocidad:

Camilo Palacios

Roberto Castillo

Nicolás Vergara

Los 18 ciclistas que componen el Team Chile estarán en las siguientes competencias:

Velocidad individual y por equipos

Keirin

Persecución individual y por equipos

Ómnium

Madison

Scratch

Eliminación

Carrera por puntos

Contrarreloj de 1 kilómetro