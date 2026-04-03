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Campeonato Nacional: A qué hora y dónde ver Coquimbo vs Cobresal

Por CNN Chile

03.04.2026 / 12:17

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El encuentro será en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Este viernes continúa el fútbol chileno, con Coquimbo Unido y Cobresal animando la fecha 8 del Campeonato Nacional de Primera.

Por un lado, los piratas marchan en la ubicación 11 de la tabla de posiciones, con 9 puntos. Mientras que los mineros están en la zona de descenso con 7 unidades en el penúltimo lugar.

A qué hora y dónde ver Coquimbo vs Cobresal

El duelo se disputará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

Será transmitido por la señal TNT Sports y por la plataforma de streaming HBO MAX.

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