Campeonato Nacional: A qué hora y dónde ver Coquimbo vs Cobresal

El encuentro será en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Este viernes continúa el fútbol chileno, con Coquimbo Unido y Cobresal animando la fecha 8 del Campeonato Nacional de Primera.

Por un lado, los piratas marchan en la ubicación 11 de la tabla de posiciones, con 9 puntos. Mientras que los mineros están en la zona de descenso con 7 unidades en el penúltimo lugar.

A qué hora y dónde ver Coquimbo vs Cobresal

El duelo se disputará a partir de las 17:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en Coquimbo.

Será transmitido por la señal TNT Sports y por la plataforma de streaming HBO MAX.