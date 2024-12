Así quedó el calendario de partidos para el Mundial de Clubes

Con los 32 equipos ya confirmados para el Mundial de Clubes, la FIFA ya dio a conocer el calendario del histórico evento deportivo que se llevará a cabo entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 en Estados Unidos.

El torneo contará por primera vez con una fase de grupos compuesta por 8 grupos de 4 clubes cada uno, donde habrá enfrentamientos en partidos únicos. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final, dando paso a una fase eliminatoria que definirá al campeón.

Entre el 14 y el 26 de junio será la fase de grupos, seguida por los octavos de final entre el 28 de junio y el 1 de julio. Luego habrá dos días de descanso, para retornar el 4 y 5 de julio con los cuartos de final.

Las semis serán el 8 y 9 de julio, mientras que la gran final será el 13 de julio.

