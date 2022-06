La ciudad de Doha recibió el partido de repechaje entre Australia y Perú por un cupo en el Mundial de Qatar 2022.

En un encuentro donde ambas selecciones no lograron sacarse diferencias, el combinado oceánico tuvo mayor posesión del balón, aunque la selección sudamericana tuvo las oportunidades más claras para abrir el marcador.

Una de estas fue un cabezazo de Edison Flores en alargue, que el palo izquierdo del arco australiano impidió la celebración peruana.

Finalmente, el partido tuve que decidirse en la tanda de penales, donde Australia se impuso por 5 a 4, donde Pedro Gallese se vistió de héroe y le atajó a Martin Boyle el primer disparo de los australianos pero el jugador de Boca Juniors de Argentina Luis Advíncula desperdició su tanto y posteriormente Valera también falló y sentenció la eliminación de la selección incaica.

Con este triunfo, Australia logró la clasificación al grupo D de la cita mundialista, donde se enfrentará a Francia, Dinarmarca y Túnez.

Este será el quinto Mundial consecutivo para los australianos y el sexto de su historia tras haber participado en Alemania 1974. En la edición disputada en el país germano en 2006, fue la única cita en la que superó la fase de grupos y alcanzó los octavos de final, tras caer ante la campeona Italia.

Australia are joining the #Qatar2022 party! 🏆

The most dramatic of endings, but @Socceroos have done it. 🇦🇺 pic.twitter.com/1Wq7ELpAWL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2022