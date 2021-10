(CNN) – La ATP está investigando las acusaciones de abuso doméstico hechas por la ex novia del número 4 del mundo Alexander Zverev, anunció el lunes el organismo rector del tenis profesional masculino.

La ATP dijo en un comunicado que “condena completamente cualquier forma de violencia o abuso e investigará tales acusaciones relacionadas con la conducta en un torneo de miembros de la ATP”.

Lee también: O’Higgins anunció querella contra hinchas que amenazaron a Marcelo Larrondo en su domicilio

En una entrevista con Slate en agosto, la exnovia del alemán, Olya Sharypova, lo acusó de abusar física y emocionalmente de ella en el evento ATP Masters 1000 en Shanghai en 2019.

A Zverev se le preguntó sobre las acusaciones en una conferencia de prensa antes del US Open de 2021 en agosto y negó las acusaciones. “Siempre he dicho que las acusaciones y todo lo que se ha dicho es falso”, dijo.

El joven de 24 años también escribió en Twitter en agosto que no ocurrió ningún abuso.

“He involucrado a mis abogados alemanes y estadounidenses en el asunto. Ya obtuvieron una orden judicial preliminar contra la fuente y el autor que publicó las acusaciones falsas. El tribunal siguió nuestros argumentos y afirma que las acusaciones suscitadas son difamatorias y falsas. Los abogados por lo tanto, han iniciado nuevos procedimientos contra la fuente y el autor.

“Niego categórica y equívocamente el abuso de Olya. También apoyo plenamente la creación de una política de ATP sobre violencia doméstica”.

El director general de ATP, Massimo Calvelli, dijo en un comunicado: “Las acusaciones planteadas contra Alexander Zverev son serias y tenemos la responsabilidad de abordarlas. Esperamos que nuestra investigación nos permita establecer los hechos y determinar las acciones de seguimiento adecuadas”.

“Entendemos que Zverev agradece nuestra investigación y reconocemos que ha negado todas las acusaciones. También estaremos monitoreando cualquier desarrollo legal posterior a la orden judicial preliminar obtenida por Zverev en los tribunales alemanes”.

Lee también: Colo Colo superó a Palestino por 2-1 en La Cisterna y se aleja de la Católica y Unión La Calera

Sharypova también afirmó que Zverev intentó asfixiarla con una almohada en una habitación de hotel en Nueva York antes de que ella huyera descalza por miedo a su vida.

Las capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp mostrados a CNN parecen sugerir que el presunto incidente ocurrió el 23 de agosto de 2019, un mes y medio antes del evento Shanghai Masters. En octubre pasado, Zverev dijo que las acusaciones “simplemente no son ciertas”.

Sharypova le dijo a Slate que su decisión de hablar no se trataba de Zverev.

“Quería ser pública, para ser honesta con todos ustedes”, dijo. “Muchas chicas en esta situación guardan silencio. No hablan de eso porque tienen miedo de los comentarios de que no es cierto y cosas así. Solo quería mostrar que no es difícil hablar de eso.

“Ya pasó en la vida real, ya lo viviste. Sabes que dijiste la verdad, sabes que no eres una mala persona, y no te merecías esto”.