Atlético de Madrid vs. Barcelona: a qué hora juegan y dónde ver en Chile por TV y streaming

El duelo por la fecha 30 de LaLiga se disputa este sábado en el Riyadh Air Metropolitano.

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan este sábado en uno de los partidos más atractivos de la fecha 30 de LaLiga de España, en un duelo clave en la parte alta de la tabla tras el receso por la fecha FIFA.

El encuentro se jugará este sábado 4 de abril a las 16:00 horas de Chile en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

En cuanto a la transmisión, el partido podrá verse en Chile por televisión a través de ESPN, mientras que en streaming estará disponible en Disney+, dentro de su plan Premium.

El duelo asoma como un cruce determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final del campeonato español.