El goleador histórico de la Selección Chilena de Fútbol Alexis Sánchez llamó a cerrar el ciclo de la Generación Dorada y admitir que el recambio de jugadores ya es una realidad.

En entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN), el delantero manifestó que, para él, “la selección creo que es algo lindo, algo que es un amor. Jugar por tu país es una de las cosas más lindas que creo que a cada jugador de fútbol le ha pasado en su vida”.

No obstante, indicó que actualmente el conjunto nacional está en una nueva etapa de la vida, ante lo cual fue enfático: “La Generación Dorada ya es del pasado. Mucho se habla de la Generación Dorada, pero ya está. Guardamos la Generación Dorada, ya fue”.

“Quedan dos o tres jugadores, no quedan muchos. No es Generación Dorada, la Generación Dorada eran 25 o 26 jugadores, y hoy en día hay tres jugadores”, agregó.

“Me gustaría que den un paso al costado”

Sánchez manifestó que “a la Generación Dorada hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos, y decir ‘ya, ya pasó’”.

“La gente habla mucho de que hay que hacer un recambio, el recambio ya está. Tú ves la generación y hay tres jugadores, cuatro, máximo. ¿Tú crees que esa es la Generación Dorada? No creo yo. Hay muchas caras nuevas”, sentenció.

Respecto a su permanencia en la selección, Sánchez sostuvo que continuará jugando en ella hasta cuando él pueda: “Si no puedo más y levanto la mano y hay jugadores mejores que yo, y no me sienta físicamente bien, voy a ser el primero. Que no es el caso ahora”.

Finalmente, Alexis Sánchez reiteró que le gustaría que ya no se hable de la selección como la Generación Dorada, “me gustaría que den un paso al costado, que la Generación Dorada ya fue. Como dije antes: guardarla, ya está, se cerró un ciclo”.