¡Tremendo! Alejandro Tabilo gana el ATP de Mallorca y se consagra como el primer chileno que logra título en césped

¡Histórico! Alejandro Tabilo ganó el ATP de Mallorca y se consagró como el primer chileno que logra el título en césped.

Tras una imparable semana, Tabilo llegó a la final del campeonato en España y este sábado se enfrentó al austriaco Sebastian Ofner (54°), a quien venció potentemente por 6-3 y 6-4.

Con ello, el tenista nacional consiguió el segundo título ATP de su carrera y se instaló como el primer chileno en ganar un ATP en césped de Era Abierta (Open Era). Es decir, ahora tiene hitos en dos superficies distintas.

También, se posicionó como el número 1 de Chile y desde el lunes estará en el puesto 19 del ranking ATP.

Pure Elation! 🤗

The moment Alejandro Tabilo became the first Chilean to win an ATP Tour title on grass (Open Era)@MallorcaChamps#MallorcaChampionships pic.twitter.com/Dn2Dkl5K9v

— Tennis TV (@TennisTV) June 29, 2024