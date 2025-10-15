Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde verlo en vivo

El desfile de moda más esperado del año vuelve con una edición renovada y Chile estará presente en el “desfile de ángeles” con la participación de Emilia Dides como una de las embajadoras invitadas. Revisa en CNN Chile cómo seguir en vivo todos los detalles del show.

La nueva edición 2025 de Victoria’s Secret Fashion Show está de vuelta en su nueva edición 2025. El espectáculo se celebra este miércoles 15 de octubre en Nueva York, y promete ser uno de los eventos más impactantes de este año.

Tras el regreso triunfal de la pasarela edición 2024, el Victoria’s Secret Show vuelve para encender el glamour con nuevas tendencias, música en vivo y mucho brillo mientras las modelos desfilan los nuevos conjuntos de lencería femenina de la marca.

El espectáculo será transmitido para el mundo y en Chile se podrá ver a partir de las 20:00 horas a través de las plataformas digitales y redes sociales oficiales de la marca.

Antes de la pasarela, la tradicional Pink Carpet (alfombra rosa) – conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi – comenzará a transmitirse desde las 19:30 horas y mostrará la llegada de las distintas celebridades invitadas y modelos que llegarán al evento.

¿Cómo ver el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

Por primera vez, el evento se transmitirá de forma gratuita en las plataformas oficiales de la marca (Instagram, TikTok y Youtube). Además, la cobertura de la Pink Carpet se podrá seguir a través de Prime Video y Amazon Live.

¿Qué se espera para esta nueva edición 2025?

En esta nueva edición, el espectáculo promete seguir apostando por la diversidad y la presentación de artistas femeninas. Es por esto que el line up musical estará integrado exclusivamente de artistas mujeres, con actuaciones de:

Karol G , referente del pop latino

, referente del pop latino Missy Elliot , ícono del hip hop estadounidense

, ícono del hip hop estadounidense TWICE , el grupo femenino de k-pop más influyente hasta la fecha

, el grupo femenino de k-pop más influyente hasta la fecha Madison Beer, una de las voces emergentes más escuchadas este último tiempo

Las modelos confirmadas para esta edición son: