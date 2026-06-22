Vacaciones de invierno 2026: Actividades en el MIM y GAM, talleres en el MUT y Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y la Región Metropolitana ofrece una variedad de actividades para disfrutar en familia, distanciarse de las pantallas, conocer museos, compartir al aire libre y adquirir nuevos aprendizajes.
Museo Interactivo Mirador
En el marco de las vacaciones de invierno, el Museo Interactivo Mirador (MIM) abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 18:00 horas. Entre las novedades destacan una nueva sala en el Museo Interactivo de la Astronomía, además de talleres y clases de K-Pop para los visitantes.
Revisa el valor de las entradas en el sitio oficial del MIM.
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Vacaciones en el MUT
Otra alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno son las actividades programadas por el MUT, que invitan a niños y adultos a dejar de lado las pantallas y fomentar la creatividad a través de la lectura, juegos de madera y talleres de manualidades.
Coordenadas:
- Del 22 de junio al 5 de julio.
- De 11:00 a 19:30 horas.
- Piso -3 del MUT.
La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa.
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Actividades gratuitas en el GAM
El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrecerá diversas actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno. Para participar, solo es necesario inscribirse previamente a través de los formularios habilitados por la organización.
Entre las iniciativas destacadas se encuentran:
Laboratorio Ciudadano de Infancias
Esta actividad propone un cruce entre arte, naturaleza y tecnología. Uno de sus principales atractivos será el uso de la playtrónica, una herramienta que permite traducir los impulsos eléctricos de las plantas en sonidos.
- Cuándo: Del 22 de junio al 3 de julio de 2026.
- Horario: De lunes a viernes, a las 10:30 y 13:00 horas.
Descubriendo GAM: búsqueda del tesoro
Niñas y niños participarán en una búsqueda del tesoro por distintos rincones del GAM. A través de una visita mediada, las familias podrán recorrer el espacio resolviendo pistas y descubriendo aspectos de la historia y arquitectura del centro cultural.
- Cuándo: 25 de junio y 2 de julio.
- Horario: 11:00 horas.
Revisa la programación completa y los formularios de inscripción en la plataforma oficial del GAM.
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Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional y talleres gratuitos en parques
Entre el 20 de junio y el 5 de julio se realizará la segunda edición de la Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional, una iniciativa que incluirá juegos educativos, una maratón de cine dedicada a la fauna nativa de Chile y funciones de teatro de títeres.
El acceso es gratuito, pero requiere reserva previa a través del sitio web de Parquemet.
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