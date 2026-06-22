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Vacaciones de invierno 2026: Actividades en el MIM y GAM, talleres en el MUT y Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional

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Las vacaciones de invierno ya comenzaron y la Región Metropolitana ofrece una variedad de actividades para disfrutar en familia, distanciarse de las pantallas, conocer museos, compartir al aire libre y adquirir nuevos aprendizajes.

Museo Interactivo Mirador

En el marco de las vacaciones de invierno, el Museo Interactivo Mirador (MIM) abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 18:00 horas. Entre las novedades destacan una nueva sala en el Museo Interactivo de la Astronomía, además de talleres y clases de K-Pop para los visitantes.

Revisa el valor de las entradas en el sitio oficial del MIM.

Vacaciones en el MUT

Otra alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno son las actividades programadas por el MUT, que invitan a niños y adultos a dejar de lado las pantallas y fomentar la creatividad a través de la lectura, juegos de madera y talleres de manualidades.

Coordenadas:

  • Del 22 de junio al 5 de julio.
  •  De 11:00 a 19:30 horas.
  •  Piso -3 del MUT.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa.

 

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Actividades gratuitas en el GAM

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrecerá diversas actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno. Para participar, solo es necesario inscribirse previamente a través de los formularios habilitados por la organización.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Laboratorio Ciudadano de Infancias

Esta actividad propone un cruce entre arte, naturaleza y tecnología. Uno de sus principales atractivos será el uso de la playtrónica, una herramienta que permite traducir los impulsos eléctricos de las plantas en sonidos.

  • Cuándo: Del 22 de junio al 3 de julio de 2026.
  • Horario: De lunes a viernes, a las 10:30 y 13:00 horas.

Descubriendo GAM: búsqueda del tesoro

Niñas y niños participarán en una búsqueda del tesoro por distintos rincones del GAM. A través de una visita mediada, las familias podrán recorrer el espacio resolviendo pistas y descubriendo aspectos de la historia y arquitectura del centro cultural.

  • Cuándo: 25 de junio y 2 de julio.
  • Horario: 11:00 horas.

Revisa la programación completa y los formularios de inscripción en la plataforma oficial del GAM.

Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional y talleres gratuitos en parques

Entre el 20 de junio y el 5 de julio se realizará la segunda edición de la Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional, una iniciativa que incluirá juegos educativos, una maratón de cine dedicada a la fauna nativa de Chile y funciones de teatro de títeres.

El acceso es gratuito, pero requiere reserva previa a través del sitio web de Parquemet.

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