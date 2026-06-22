Vacaciones de invierno 2026: Actividades en el MIM y GAM, talleres en el MUT y Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y la Región Metropolitana ofrece una variedad de actividades para disfrutar en familia, distanciarse de las pantallas, conocer museos, compartir al aire libre y adquirir nuevos aprendizajes.

Museo Interactivo Mirador

En el marco de las vacaciones de invierno, el Museo Interactivo Mirador (MIM) abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 18:00 horas. Entre las novedades destacan una nueva sala en el Museo Interactivo de la Astronomía, además de talleres y clases de K-Pop para los visitantes.

Revisa el valor de las entradas en el sitio oficial del MIM.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Museo Interactivo Mirador-MIM (@mim.museo)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Museo Interactivo Mirador-MIM (@mim.museo)

Vacaciones en el MUT

Otra alternativa para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno son las actividades programadas por el MUT, que invitan a niños y adultos a dejar de lado las pantallas y fomentar la creatividad a través de la lectura, juegos de madera y talleres de manualidades.

Coordenadas:

Del 22 de junio al 5 de julio.

De 11:00 a 19:30 horas.

Piso -3 del MUT.

La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercado Urbano Tobalaba (@mut.cl)

Actividades gratuitas en el GAM

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) ofrecerá diversas actividades gratuitas durante las vacaciones de invierno. Para participar, solo es necesario inscribirse previamente a través de los formularios habilitados por la organización.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

Laboratorio Ciudadano de Infancias

Esta actividad propone un cruce entre arte, naturaleza y tecnología. Uno de sus principales atractivos será el uso de la playtrónica, una herramienta que permite traducir los impulsos eléctricos de las plantas en sonidos.

Cuándo: Del 22 de junio al 3 de julio de 2026.

Horario: De lunes a viernes, a las 10:30 y 13:00 horas.

Descubriendo GAM: búsqueda del tesoro

Niñas y niños participarán en una búsqueda del tesoro por distintos rincones del GAM. A través de una visita mediada, las familias podrán recorrer el espacio resolviendo pistas y descubriendo aspectos de la historia y arquitectura del centro cultural.

Cuándo: 25 de junio y 2 de julio.

Horario: 11:00 horas.

Revisa la programación completa y los formularios de inscripción en la plataforma oficial del GAM.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Centro Cultural Gabriela Mistral GAM (@centrogam)

Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional y talleres gratuitos en parques

Entre el 20 de junio y el 5 de julio se realizará la segunda edición de la Feria de la Naturaleza en el Zoológico Nacional, una iniciativa que incluirá juegos educativos, una maratón de cine dedicada a la fauna nativa de Chile y funciones de teatro de títeres.

El acceso es gratuito, pero requiere reserva previa a través del sitio web de Parquemet.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¡El pulmón verde de Santiago! (@parquemetminvu)