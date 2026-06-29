Un mes de trabajo y 35 metros de ancho: Así se construyó el castillo de “La Casa del Dragón” que se levantó en Chile

El estreno de la tercera temporada de La Casa del Dragón en Chile estuvo acompañado por una instalación de gran escala inspirada en el universo visual de la serie.

Se trata de un castillo construido especialmente para el lanzamiento local de la producción de HBO Max, basado en referencias de piedra, ladrillo envejecido y arquitectura medieval asociada al mundo de Westeros.

De acuerdo con antecedentes entregados por la producción del montaje a CNN Chile, la estructura requirió cerca de un mes de fabricación y otros 10 días de montaje en terreno.

En el proceso participaron 20 especialistas, entre realizadores en madera, metalmecánicos, pintores, eléctricos y personal capacitado para trabajo en altura.

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La versión chilena del castillo, en números

La instalación, levantada en avenida Pedro Montt 2354, alcanzó dimensiones cercanas a los 35 metros de ancho, 7 metros de profundidad y 14 metros de altura.

Para levantar la base se utilizaron 126 cuerpos de estructura Layher, un sistema modular empleado habitualmente en montajes de gran escala, escenarios y construcciones temporales.

Sobre esa base se incorporaron cerca de 2,5 toneladas de estructura de madera, utilizadas para dar forma a los volúmenes, muros y detalles arquitectónicos del castillo.

El revestimiento consideró 170 planchas de MDF de 9 milímetros, equivalentes a más de 600 metros cuadrados de superficie, además de más de 650 metros cuadrados de plumavit de distintos espesores.

Uno de los trabajos más relevantes estuvo en la terminación visual.

Para recrear la apariencia de piedra y ladrillo antiguo, los equipos realizaron texturas manuales con herramientas térmicas y secadores industriales.

Luego se aplicó una mezcla de arena, cola fría y pasta gravillante, con el objetivo de dar mayor rugosidad y realismo a las superficies.

La etapa final estuvo a cargo de pintura artística, desarrollada a partir de las referencias entregadas por la dirección de arte del proyecto.

En dicha fase, se usaron tonos rojizos para las zonas de ladrillo y grises con matices ocres para las áreas de piedra, buscando acercar el resultado a la estética oscura y monumental de la serie.

La instalación se enmarca en el lanzamiento de la tercera temporada de La Casa del Dragón, producción basada en Fuego y Sangre, de George R.R. Martin.

La serie está ambientada cerca de 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos y sigue la historia de la Casa Targaryen, marcada por disputas sucesorias, alianzas familiares y una guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

La nueva temporada se estrenó el 21 de junio en HBO Max y cuenta con ocho episodios, emitidos de forma semanal los domingos.

Su final está programado para el próximo 9 de agosto.