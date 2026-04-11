Turnstile inicia su show en Coachella con video del padre de Brendan Yates tras atropello ocasionado por ex guitarrista

La banda proyectó un mensaje pregrabado de William Yates, padre del vocalista, quien sufrió "traumatismo físico severo" luego de que Brady Ebert lo golpeara intencionalmente con su auto. El grupo evitó referirse directamente al incidente, pero los fans interpretaron el gesto como un emotivo reconocimiento.

La banda de hardcore Turnstile abrió su presentación en el Festival de Coachella el viernes por la noche con un video pregrabado de William Yates, padre del vocalista Brendan Yates.

El clip se emitió días después de que surgieran informes sobre el arresto del ex guitarrista Brady Ebert, acusado de atropellar intencionalmente a William con su vehículo.

Un mensaje cargado de simbolismo

En el video, William Yates aparece hablando con cariño de la banda: “Soy Bill Yates, soy el orgulloso padre de Brendan — todos ellos son hijos míos. Han estado practicando en la casa durante 13 años”. Aunque el material parecía grabado antes del incidente, su inclusión en el show se sintió altamente intencional.

A video recording from Brendan Yates’ father, William Yates, introduced Turnstile’s set at Coachella pic.twitter.com/QPXWqHCALf — CONSEQUENCE (@consequence) April 11, 2026

Según The Baltimore Banner, Ebert habría insultado a William, se retiró, regresó y lo golpeó con su auto, diciéndole luego que “se lo merecía”. Turnstile confirmó que el padre sufrió “traumatismo físico severo” y fue sometido a cirugía.

Según reportó NME, la decisión de proyectar el mensaje generó elogios de los fans. “Una forma muy sentida e inteligente de abordar el elefante en la habitación antes de continuar con el espectáculo”, escribió un usuario en redes sociales. La banda no hizo comentarios directos sobre la situación legal de Ebert.