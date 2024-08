La acrobática aparición de Tom Cruise en la clausura de París 2024: Saltó desde el techo del estadio y manejó una moto

Durante su participación en el evento deportivo, la estrella de 62 años demostró por qué en Hollywood se le conoce por su afición a las escenas de riesgo.

París (CNN) — La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 se convirtió en Hollywood por un momento y el propio Tom Cruise dio una muestra de ello.

Durante la ceremonia de clausura de este domingo, la estrella de Misión Imposible realizó un temerario salto acrobático desde lo alto del Stade de Francia.

Cuando los focos se posaron en el techo, Cruise, de 62 años, fue descendido por un cable hasta el suelo del estadio. A continuación se abrió paso entre los atletas hasta el escenario, estrechando manos y tomándose selfies por el camino, incluyéndose el abrazo muy entusiasta de una atleta.

Pero eso no fue todo.

Como parte del traspaso de Hollywood a Los Ángeles, que acogerá los Juegos en 2028, Cruise cogió la bandera olímpica, la fijó a una motocicleta y salió del estadio entre una multitud de atletas.

En un poco de magia cinematográfica, Cruise fue visto a continuación en un segmento aparentemente pregrabado recorriendo París hasta llegar a un avión que desafiaba el espacio y el tiempo para llegar a Los Ángeles.

Cuando la cámara se aleja, se ve a Cruise en el cartel de Hollywood, donde los anillos olímpicos sustituyen a la doble “o” de la palabra Hollywood.

Sí, todo eso ocurrió de verdad.

Cruise es, por supuesto, conocido por su afición a las escenas de riesgo.

El actor ha arriesgado su cuerpo en muchas películas, especialmente en la multimillonaria franquicia “Misión”, en la que interpreta al espía Ethan Hunt. Se espera una octava entrega para 2025.

“No es que no me asuste”, dijo el actor a CNN el año pasado.“Es que no me importa asustarme“.