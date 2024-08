Cate Blanchett dice que le pagaron “con sándwiches” por protagonizar “El señor de los anillos”

La destacada actriz de origen australiano interpretó a la elfa real Galadriel en la franquicia dirigida por Peter Jackson.

(CNN) — Puede que la actriz Cate Blanchett haya protagonizado el gran éxito de taquilla El señor de los anillos: La comunidad del anillo, pero, según ella, ese dinero no llegó al reparto.

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Blanchett participó en Plead the Fifth y se le preguntó por la película por la que recibió el mayor sueldo.

“Creo que, probablemente, pueda ser El señor de los anillos“, sugirió Cohen.

“¿Me estás tomando el pelo?”, dijo Blanchett mientras Cohen no escondía su sorpresa. “No. A nadie le pagaron nada por hacer esa película“.

Cuando Cohen le preguntó si “recibía una parte de los beneficios”, en referencia a la práctica de que las grandes estrellas reciban un porcentaje de la venta de entradas, Blanchett dijo que no.

“Eso fue mucho antes de todo eso”, dijo. “No, nada”.

Blanchett dijo que hizo la película de 2001 por la oportunidad de trabajar con Peter Jackson, que dirigió la trilogía de El señor de los anillos.

“Quería trabajar con el tipo que hizo (la película de comedia de terror de 1992) Braindead“, afirmó. “Básicamente, me regalaron sándwiches. Y me dejaron quedarme con las orejas (de elfo)“.

Blanchett interpretó a la elfa real Galadriel en la franquicia. La primera película recaudó casi 900 millones de dólares en todo el mundo. Actualmente está promocionando su nueva película, Borderlands, que llega a los cines de Estados Unidos este viernes.