Taylor Swift se une a telonera del “Eras Tour” en melancólico hit: Escucha “us.”, su nueva colaboración con Gracie Abrams

La cantante estadounidense, Taylor Swift, sumó su voz al nuevo álbum de Gracie Abrams en la canción us., donde ambas vuelven a un tema recurrente en sus catálogos musicales: las rupturas amorosas.

Forma parte de The secret of us, el segundo álbum de Abrams; estrenado este jueves, 21 de junio. La nueva producción de estudio cuenta con 13 canciones, entre las que destacan dos sencillos previamente lanzados: Risk y Close to you.

Swift, por su parte, sobresale como la única voz colaborativa del disco.

La canción combina las voces de ambas cantantes y trae a la escena ritmos similares a los que ya conocen los swifties gracias a discos como folklore y evermore.

La relación Swift-Abrams

La relación entre ambas intérpretes no es ajena para quienes las han seguido durante estos últimos años, ya que Abrams fue telonera de la intérprete de Anti-Hero durante la primera parte del Eras Tour en Estados Unidos.

Además, durante uno de los conciertos, invitó a la cantante de 24 años al escenario durante el show, momento en el que unieron voces —así como guitarra y piano— en la sencillo I miss you, i’m sorry, de Abrams.

Su relación ha trascendido el ámbito laboral, pues se les ha visto cenando juntas en público en Nueva York y en celebraciones de cumpleaños.

Fue así cómo Abrams pasó de ser telonera de una de las giras más grande de este último tiempo, a colaborar con una de las estrellas musicales que más récords ha roto en las últimas décadas.

