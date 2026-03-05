Tata Barahona y Nano Stern anuncian gira “Troubadores”: Fechas, ciudades y entradas

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
Los músicos Tata Barahona y Nano Stern informaron una gira nacional titulada Troubadores, un ciclo de conciertos en formato acústico que recorrerá seis ciudades entre abril y mayo.
El tour comenzará el 16 de abril en Santiago, con una presentación en el Teatro Nescafé de las Artes, cuyas entradas están disponibles a través de Ticketmaster.
De acuerdo con la descripción publicada en el canal de venta, el proyecto plantea un concierto centrado en un formato de “escucha” con instrumentación acústica, e incorpora instrumentos como nyckelharpa y viola da gamba, además de guitarras, flautas y percusión.
• 16 de abril (Santiago): Teatro Nescafé de las Artes. Entradas en Ticketmaster. ￼
• 17 de abril (Viña del Mar): Teatro Municipal de Viña del Mar (20:00). Entradas en Puntoticket.
• 25 de abril (Talca): Teatro Universidad Católica del Maule (20:00). Entradas en Puntoticket.
• 6 de mayo (Concepción): Teatro Biobío (20:00). Entradas en Ticketplus. ￼
• 7 de mayo (Temuco): Aula Magna Universidad de La Frontera (20:00). Entradas en Puntoticket.
• 8 de mayo (Valdivia): Teatro Regional Cervantes (20:00). Entradas en Passline (listado como “Trobadours”).
