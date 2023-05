Succession dejó un final inolvidable que quedará escrito en la historia de la televisión.

Las desgracias de los hermanos Roy tras la muerte de su padre culminaron con un último episodio cargado de emociones: la rabia por la traición de Lukas Matsson (Alexander Skarsgard) a Shiv (Sarah Snook), la ternura de las travesuras en la cocina, el nerviosismo por el futuro de la compañía y la tristeza por el desamparo de Kendall (Jeremy Strong).

El capítulo, titulado Con los ojos bien abiertos, puso fin a una serie de cuatro temporadas que mostraron las luchas por el poder en una familia multimillonaria bastante disfuncional.

El décimo episodio de la cuarta temporada tuvo una duración de cerca de 90 minutos, tras los cuales los seguidores de la serie desplegaron sus análisis en redes sociales, destacando elementos como la forma en que los creadores fueron resaltando la figura de Tom (Matthew Macfadyen) con el paso de las temporadas, o el simbolismo del agua en la vida de Kendall.

A continuación, mira algunas de las reacciones y memes tras el épico fin de temporada de Succession:

Jesse Armstrong and co. have perfected giving audiences a sense of false hope with #Succession that I don’t think we’ll see again. You give us what’s possibly the last moments of the siblings in good terms, only to tear them apart and leave them in the mud. What a series finale! pic.twitter.com/6NEMQKGmBE

— Edgar Ortega (@edgorteg) May 29, 2023