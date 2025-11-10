Shakira cambia el recinto de su concierto en Chile por “razones logísticas y operativas”

La productora Fenix Entertainment Group Chile aclaró que se mantiene la misma fecha y que solo se modificará el recinto. En concreto, el show se realizará en el Parque Estadio Nacional.

Durante este lunes, la productora Fenix Entertainment Group Chile informó un cambio de recinto para el concierto de Shakira.

En concreto, el evento se realizará el sábado 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional, ubicado en la comuna de Ñuñoa.

Respecto a las razones, Fenix argumentó que la modificación se debe principalmente a “razones logísticas y operativas, y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional, manteniendo la misma fecha”.

En este mismo recinto, la intérprete de Un día de enero presentó en abril pasado su espectáculo en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour.

Cabe mencionar que las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto, y podrán descargarse a través de la plataforma PuntoTicket desde el 17 de noviembre.

En caso de solicitar la devolución, los usuarios recibirán un comunicado con los pasos a seguir. El proceso estará disponible entre el 12 y el 19 de noviembre.