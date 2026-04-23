SCD y Sociedad de Escritores rechazan norma sobre propiedad intelectual en el proyecto de Reconstrucción Nacional

La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) manifestó su rechazo a un artículo del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional que propone modificaciones en materia de propiedad intelectual.

Respecto de la incorporación del artículo 71T, la entidad sostuvo, a través de una declaración pública, que “una incorporación como esta no hace más que levantar severas dudas respecto de su pertinencia, sobre todo cuando el sentido profundo de su planteamiento no constituye otra cosa que una vulneración a los principios generales en los cuales se basa el Derecho de Autor: la autorización expresa de los titulares para el uso de las obras, que como SCD hemos defendido por casi 40 años”.

En esa línea, señalaron que un artículo que permita que herramientas de inteligencia artificial utilicen material protegido sin autorización “sobrepasa los horizontes de cualquier legislación en torno a la protección autoral y plasma una visión en la que se desprotege al más débil, los autores, frente a la tecnología y los grandes conglomerados informáticos que la manejan”.

Asimismo, añadieron: “Esto no es una excepción porque excede cualquier fin acotado a investigación científica o fines no lucrativos. Esta es, por el contrario, una normativa amplia que promueve un total desequilibrio en desmedro de los creadores”.

La organización también subrayó que “el crecimiento de un país no puede plantearse a partir del despojo de sus derechos a los creadores, en nuestro caso autores, compositores e intérpretes musicales”.

Y remarcó la importancia de promover un “justo” balance entre innovación y protección de los artistas, “tal como ya se había discutido y definido, dirección contraria a la que propone este artículo, que no hace más que retroceder en un debate ya zanjado. Además, se incorpora en un contexto totalmente ajeno a su naturaleza, lo que acentúa una visión de indolencia frente a un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que es imprescindible resguardar para un correcto desarrollo cultural”.

Por su parte, la Sociedad de Escritoras y Escritores agregó: “La SECH pone la voz de alarma y rechaza con mucha fuerza este intento de debilitar el derecho de autor”. Asimismo, expuso que la norma propuesta “instala un manto de duda respecto de la protección del derecho de autor, siendo esta una condición indispensable para el ejercicio de nuestra profesión”.

Ante las críticas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que “hay muchos temas que explicar, tal vez no se comprenden bien, y hay muchas seguridades que queremos reiterar”. Además, explicó que el objetivo de dicha norma es que el país “sea elegible como inversión para minería de datos destinadas a inteligencia artificial deslocalizada”.

DECLARACIÓN SOCIEDAD DE ESCRITORES DE CHILE RESPECTO AL ANUNCIO HECHO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ANTE LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 71 T A LA LEY 17.336. pic.twitter.com/hlsOLLKkua — SECH (@sechoficial) April 23, 2026

¿Qué dice el proyecto de ley?

El proyecto incorpora un nuevo artículo a la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Artículo 8.- Agrégase en la ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual un nuevo artículo 71 T, del siguiente tenor:

“Artículo 71 T.- Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada, cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, o de otros elementos de los que se componen un gran número de obras o un gran volumen de datos, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra o de las obras protegidas”.