Ryan Gosling viajará a “una galaxia muy, muy lejana”: Protagonizará “Starfighter”, la nueva película de “Star Wars”

“El guion es simplemente excelente, la historia, tiene muchísima aventura, mucha emoción y personajes originales. Es una oportunidad para arrojar luz sobre una faceta del universo que quizá no hayamos visto”, manifestó el actor.

(CNN) — Ryan Gosling se embarcará en un viaje a “una galaxia muy, muy lejana” en una nueva película de Star Wars.

La estrella de Barbie unirá fuerzas con el director Shawn Levy para Star Wars: Starfighter, cuyo estreno está previsto para mayo de 2027.

Con inicio de producción previsto para este otoño boreal, la película se ambientará aproximadamente cinco años después de Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker, que se estrenó en 2019, pero se situará fuera de la historia de Skywalker como una película independiente.

“La película… es una aventura completamente nueva con personajes totalmente nuevos, ambientada en una época que no se ha explorado en pantalla”, declaró Lucasfilm, propietaria de la franquicia Star Wars.

Los detalles del filme se anunciaron en la Star Wars Celebration, un evento para fans celebrado en Japón este viernes.

The stars have aligned at Star Wars Celebration. Kathleen Kennedy, Dave Filoni, Jon Favreau, Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Tony Gilroy, Diego Luna, Rosario Dawson, Hayden Christensen, Shawn Levy & Ryan Gosling came together to celebrate storytelling in a galaxy far, far away. pic.twitter.com/dfQamt6hoP — Star Wars (@starwars) April 18, 2025

El público vio una foto de la ropa de cama de la infancia de Gosling, con la marca Star Wars, antes de que les dijera que “soñaba con ‘Star Wars’, incluso antes de verla”.

“Siempre ha estado ahí, está en el ADN de la cultura. Personalmente, creo que enmarcó mi idea de lo que era una película”, manifestó Gosling en el escenario durante un panel con Levy.

“El guion es simplemente excelente, la historia, tiene muchísima aventura, mucha emoción y personajes originales. Es una oportunidad para arrojar luz sobre una faceta del universo que quizá no hayamos visto”, agregó.

Levy, el director de Deadpool & Wolverine, dijo al público que la película tendría toda la “diversión de ‘Star Wars’”, pero se haría “de maneras nuevas y originales”.

“Porque, obviamente, cuando te enfrentas a Star Wars, te enfrentas a algo tan querido, es intimidante, te da miedo, te pones nervioso, quieres que salga bien. Pero tenemos la sensación de que con esta historia, con esta colaboración, podemos lograrlo”, añadió.

El universo de Star Wars se ha expandido enormemente desde que Disney adquirió la franquicia en 2012. La compañía encargó una trilogía de secuelas de la historia original de Skywalker, así como una serie de películas y series derivadas.

Entre 2015 y 2019, Lucasfilm estrenó una nueva película de Star Wars cada año, incluyendo The Force Awakens, The Last Jedi y The Rise of Skywalker, dentro de la saga Skywalker y los títulos independientes Rogue One: A Star Wars Story y Solo: A Star Wars Story.

La franquicia también se ha expandido al streaming con títulos como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y Andor en Disney+.

La próxima película de la franquicia, The Mandalorian & Grogu, un spin-off de la serie The Mandalorian, dirigida por Jon Favreau, llegará a los cines en mayo de 2026.