Muere a los 95 años Robert Duvall, mítico actor recordado por "El Padrino" y "Apocalypse Now"

Por Brian Lowry

16.02.2026 / 15:29

La familia hizo un llamado a quienes quieran "honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".

(CNN – CNN Chile) Robert Duvall, el actor ganador del Oscar y reconocido por sus papeles en “El Padrino“, “Apocalypse Now” y múltiples personajes de hombre duro a lo largo de una aclamada carrera de seis décadas, ha muerto. Tenía 95 años.

Duvall falleció “en paz” el domingo en su casa de Middleburg, Virginia, según un comunicado enviado por su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa, Luciana.

El comunicado añadió que no se realizará un servicio fúnebre formal. En su lugar, “la familia anima a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo“.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará con información adicional.

David Daniel de CNN contribuyó a este informe.

