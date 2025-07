Refused en Chile: Banda se despide de los escenarios con show único en Santiago

Por CNN Chile 14.07.2025 / 11:40

La banda sueca de punk experimental llega por primera vez a Santiago en el contexto de su última gira mundial. Lo hará una presentación que también conmemora los 25 años de "The Shape of Punk to Come", su disco más emblemático.