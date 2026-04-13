Netflix apuesta por Rafael Nadal: Teaser, primeras imágenes y fecha de estreno de la docuserie “Rafa”

Netflix dio el vistazo inicial a "Rafa", una serie documental de cuatro episodios que sigue al ídolo del tenis durante su última temporada completa en el ATP Tour en 2024. La producción incluye material de archivo no visto, acceso a su círculo íntimo y testimonios de Federer, Djokovic y McEnroe.

Atención, fanáticos del tenis: Netflix prepara el estreno de Rafa, una docuserie sobre Rafael Nadal que cuenta con acceso inédito a su último año en el circuito.

Este lunes, la plataforma de streaming presentó el teaser y las primeras imágenes de la producción que sigue a la estrella deportiva en su tramo final como jugador profesional.

Según la descripción oficial de Netflix, la docuserie incluirá material de archivo no publicado de Nadal y acceso a su entorno más cercano (familia, equipo y círculo íntimo) durante la que fue su última temporada completa en el ATP Tour en 2024.

Se plantea como un retrato de cuatro episodios que combina el seguimiento del “presente” de 2024 con un recorrido por hitos anteriores de su carrera, desde los primeros años en el tenis.

El enfoque no se limita a la competencia: se centra en lo que ocurre fuera de cámara cuando un deportista atraviesa un periodo de lesiones y rehabilitación, con el objetivo de volver a competir, y en cómo ese proceso impacta física y emocionalmente.

Dentro de esa línea, la producción integra momentos registrados durante entrenamientos, viajes y rutinas de preparación, además de testimonios de personas que han acompañado a Nadal dentro y fuera de la cancha.

La docuserie incluye entrevistas a figuras del tenis como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, junto con voces del equipo y la familia del jugador.

¿Cuándo se estrena en Netflix la serie documental sobre Rafael Nadal?

El estreno de Rafa está programado para el próximo 29 de mayo.

Detrás de cámaras, la dirección está a cargo de Zach Heinzerling, y la producción corresponde a Skydance Sports, con David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed y Jon Weinbach en la producción.