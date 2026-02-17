Noche inaugural de Viña 2026: Quiénes se presentan este domingo 22 de febrero

El Festival de Viña 2026 abre su programación este domingo 22 reuniendo a tres nombres con recorridos distintos: una figura histórica del pop latino, uno de los comediantes más masivos de Chile y una voz italiana que llega por primera vez como solista a la Quinta Vergara.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 comienza este domingo 22 de febrero.

La cartelera de la noche inaugural contempla una mezcla de pop latino de alto calibre, humor local y un cierre clásico-pop, con las presentaciones de Gloria Estefan, Stefan Kramer (humor) y Matteo Bocelli.

A continuación, un breve resumen de quienes se presentarán en la Quinta Vergara la primera de las seis noches festivaleras.

Gloria Estefan

Nacida en La Habana, en 1970, Gloria Estefan una de las figuras que empujó el crossover latino al centro del pop global desde los años 80. Ha vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial y ganado cinco premios GRAMMY y otros cinco Latin GRAMMY.

Construyó su impacto global como voz de Miami Sound Machine y luego como solista, con un repertorio que ayudó a instalar el pop latino en el mercado internacional. Algunos de sus mayores éxitos musicales son Conga, Hoy, Rhythm Is Gonna Get You y Anything for You.

Entre los hitos más importantes de su carrera profesional figuran su Medalla Presidencial de la Libertad (recibida en 2015).

A ello se suma su reconocimiento como compositora, pues fue la primera mujer latina en Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos (2023).

Se ha presentado en Chile dos veces. Su vínculo más visible está ligado al Festival de Viña del Mar, donde debutó en 1983 junto a Miami Sound Machine. En 2009 volvió al país con un concierto en el Movistar Arena.

El esperado show de 2026, en tanto, contemplará su reencuentro con la Quinta Vergara y será su primera en solitario, 43 años después.

Stefan Kramer

Este comediante e imitador chileno transformó la caracterización de figuras públicas en un formato de espectáculo propio con voces, gestos, ritmo y lectura de cultura pop y contingencia.

A lo largo de su carrera, se ha presentado tres veces en el Festival de Viña del Mar: 2008, 2018 y 2020. Además, ha participado en otros escenarios televisados como el Festival del Huaso de Olmué y en iniciativas masivas como la Teletón.

Su primera gran vitrina nacional fue el programa ¿Cuánto vale el show? de Chilevisión, en 2002.

Desde ahí, amplió su presencia en la pantalla con proyectos de alto alcance.

Tras tener varias apariciones en el programa Animal Nocturno, conducido por Felipe Camiroaga entre 2006 y 2011, se sumó a Halcón y Camaleón (2010). Más adelante, tendría su propio espacio en el espacio prime: Kamaleón, el show de Kramer (2016).

En paralelo, el comediante nacional también ha trasladado su popularidad al cine.

Su película Stefan v/s Kramer, estrenada en 2012, superó el millón de espectadores en 14 días y más tarde alcanzó cifras de asistencia que la ubicaron como una de las películas más vistas en Chile en su momento.

Matteo Bocelli

Es un cantante y músico que ha desarrollado su carrera en la frontera entre el pop y la balada, con una proyección internacional marcada primero por colaboraciones junto a su padre, Andrea Bocelli, y luego por el impulso de su etapa solista.

Su nombre comenzó a circular con fuerza fuera de Italia en 2018, cuando lanzó con su padre el dueto Fall On Me, que lo instaló como una voz joven dentro del circuito pop vocal.

En 2023 consolidó ese paso con su álbum debut, Matteo, un disco de 12 canciones en inglés e italiano con colaboraciones de composición y producción que incluyen a Ed Sheeran y otros nombres del pop anglosajón.

Su vínculo con Chile quedó marcado por su paso por el Festival de Viña 2024, cuando subió a la Quinta Vergara para cantar durante el segmento de su padre, Andrea Bocelli, en dicha edición.

Meses después, se extendió a un escenario propio, pues debutó en Santiago con su primer concierto en solitario en el Movistar Arena.

Viña 2026, en tanto, contemplará su debut en solitario en el certamen.