Queridos actores de Harry Potter recuerdan su paso por Chile: “Aprendimos un baile y la gente usaba un pañuelo”

El momento se viralizó en redes sociales, donde decenas de chilenos manifestaron su alegría y sorpresa.

Un inesperado guiño a Chile vino de parte de conocidos actores de la saga de Harry Potter durante un programa de cocina internacional, en un momento que ya se viralizó en redes sociales.

El momento ocurrió en Magos Pasteleros, el concurso de HBO Max conducido por los gemelos James y Oliver Phelps —los queridos Fred y George Weasley de Harry Potter—, donde hay una participante chilena.

Se trata de la chef Angel Figueroa, nacida y criada en Chile, quien competía en el tercer episodio de la segunda temporada cuando Oliver notó su origen y compartió una experiencia vivida durante su visita al país.

“Cuando fuimos a Chile hace algunos años a mucha gente le gustaba bailar”, comentó, mientras Figueroa le explicaba que bailar es parte de nuestras costumbres, sobre todo durante las celebraciones patrias.

Los actores estuvieron en Chile durante 2023 para grabar el programa Fantastic Friends, donde recorrieron destinos como Punta Arenas, Torres del Paine, Valparaíso, Santiago y el Cajón del Maipo.

Entre recuerdos, Oliver fue más específico y compartió una anécdota que sorprendió a la concursante. “Aprendimos un baile y la gente usaba un pañuelo”, dijo. Figueroa reaccionó de inmediato: “Ah, cueca”.

El actor tomó uno de los pañuelos de cocina y, entre risas y entusiasmo, le pidió que le enseñara algunos pasos y, para sorpresa del público, el británico demostró que algo había aprendido.

El momento rápidamente se viralizó en TikTok, donde acumuló diversas reacciones, en su mayoría de sorpresa. “Un Weasley cuequero es todo lo que está bien en esta life“, “somos el mejor país de Chile” y “top cosas que JAMÁS pensé ver“, fueron solo algunos de los comentarios.