La directora, guionista, productora y actriz estadounidense, Sofia Coppola, vuelve al ruedo preparando una nueva biopic relacionada a Elvis Presley, esta vez, con el foco en su esposa, Priscilla Beaulieu Presley, quien conoció al llamado “Rey del Rock” cuando tenía tan solo 14 años y se llevaban por 10 años de edad.

Según informó Indie Hoy, la producción contará con las estrellas Cailee Spaeny (Mare of Easttown y Bad Times at the El Royale) y Jacob Elordi (Euphoria) y está basada en el libro Elvis & Me que fue publicado en 1985 por la ex pareja del rey.

El matrimonio que comenzó en 1967, luego de un noviazgo de siete años, y terminó en 1973. Entremedio tuvieron una hija, Lisa Marie, y, a pesar de no continuar en pareja, mantuvieron una buena relación hasta la muerte del cantante.

La noticia llega a pocos meses de que Baz Luhrmann haya estrenado la biopic Elvis, que recorre la vida del artista y, aunque no es la trama central, también aborda la relación de la pareja.

Aunque Priscilla aún no tiene fecha de estreno, sí se ha confirmado que el equipo técnico estará compuesto por los fieles colaboradores de Coppola: El director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell.