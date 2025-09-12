Premios Literarios 2025: Estos son los 25 autores y autoras galardonados por el Ministerio de las Culturas por más de $180 millones

A través de una convocatoria que también otorgó 22 menciones honrosas, el certamen no solo visibiliza trayectorias consolidadas y emergentes, sino que además impulsa la circulación de los libros premiados mediante su incorporación a bibliotecas públicas y su proyección internacional.
Este viernes el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio distinguieron a 25 autoras y autores en distintas categorías durante una nueva edición de los Premios Literarios, celebrando una vez más la diversidad de voces y estilos que enriquecen el panorama cultural chileno.
Este año, los galardones destacaron obras inéditas y publicadas en géneros como novela, poesía, cuento, dramaturgia y ensayo, además de literatura infantil y juvenil, narrativa gráfica y memorias.
La convocatoria entregó también 22 menciones honrosas y una cifra superior a los $180 millones en premios.
“Estos premios no solo visibilizan trayectorias literarias, también apoyan nuevas publicaciones, reediciones y proyección internacional”, señaló la ministra Carolina Arredondo.
Premio Mejores Obras Literarias: Talento en múltiples géneros
Uno de los reconocimientos centrales fue el Premio Mejores Obras Literarias, que este año incluyó obras tanto inéditas como publicadas:
- Novela inédita: Nieva de Felipe González, una obra que fusiona lo policial, la autobiografía y la investigación con imágenes visuales y textuales.
- Cuento inédito: Un mundo aparte en el mundo de Simón López Trujillo, que destaca por su habilidad narrativa y uso de la parodia.
- Poesía inédita: Brote de David Bustos, con un enfoque sobre la degradación humana, la tecnología y el vacío contemporáneo.
- Ensayo inédito: A nado de Macarena García Moggia, una reflexión etimológica y simbólica sobre el agua y el lenguaje.
En las obras publicadas, se premiaron trabajos que ya circulan entre lectores:
Novela:
- Primer lugar: Clara y confusa de Cynthia Rimsky (Editorial Anagrama)
- Segundo lugar: El último neógrafo de Ignacio Álvarez (Editorial Laurel)
Cuento:
- Primer lugar: Principio de incertidumbre de Carolina Brown (Seix Barral)
- Segundo lugar: Voraz de Bernardita Bravo (La Pollera Ediciones)
Poesía:
- Primer lugar: Algarabía de Rafael Rubio (Editorial LOM)
- Segundo lugar: Raíz adentro de Alejandra del Río (Mago Ediciones)
Ensayo:
- Primer lugar: Nostalgia del desastre de Constanza Michelson (Seix Barral)
- Segundo lugar: Tiempos y modos de Nelly Richard (Editorial Paidós)
Dramaturgia (obras estrenadas no publicadas):
- Última noche de las Barbies de Tomás Piñones
- Recordar de Yisell Vargas
Premio Marta Brunet: Literatura infantil y juvenil con enfoque humano
La narrativa para las infancias y juventudes también tuvo su espacio a través del Premio Marta Brunet, que reconoció obras que destacan por su sensibilidad, humor y profundidad:
- Primera infancia: El chaquetón azul de Inés Correa y Elisa Monsalve (Ekaré Sur)
- Infantil: Viaje de Lito de Lilia Hernández (Ediciones del Gato)
- Juvenil: La venganza. Puros malos sentimientos de Andrés Kalawski (Recrea Libros)
Premio Escrituras de la Memoria: narrar desde la experiencia
Este galardón distingue obras que aportan desde el testimonio y la autobiografía:
- Publicada: Pésima memoria. Antes de antes y después de después de Eduardo Labarca (Catalonia)
- Inédita: Agua, Pozo: Diario de la migraña de José Thomas Labarthe
Premio Roberto Bolaño: El semillero de nuevas voces
Este premio dirigido a jóvenes talentos sigue siendo una de las principales vitrinas para autores emergentes:
- Cuento Categoría A: Zapatos de niña de Aiko Mejías
- Cuento Categoría B: Liberación animal de Enrique Paredes
- Poesía Categoría A: 2666 kms de batalla de Joakim Ballivián
- Poesía Categoría B: Amutui Lafken de Cherie Quidel
- Novela Categoría B: Río de enero de Antonio Mayo
Reconocimiento que impulsa proyección internacional
Además de los montos en dinero y menciones, las obras ganadoras de categorías como Mejores Obras Literarias, Narrativa Gráfica y Marta Brunet serán adquiridas por el Estado para ser distribuidas en bibliotecas públicas del país.
Asimismo, se promoverá su presencia en ferias internacionales, traducciones y derechos de publicación, ampliando así su alcance más allá de nuestras fronteras.
Revisa el listado completo de los premios aquí.