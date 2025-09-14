¿Por qué los ganadores de los Emmys están hablando 45 segundos o menos?

Como siempre, el evento está rodeado de estrellas que han concurrido para presenciar los destacados reconocimientos.

Esta noche se están llevando a cabo los 77° premios Emmys anuales que reconoce a lo mejor del cine y la pantalla grande.

Como siempre, el evento está rodeado de estrellas que han concurrido para presenciar los destacados reconocimientos.

Sin embargo, hubo un hecho que marcó la atención: Los ganadores sólo están hablando 45 segundos o incluso, menos.

¿El motivo? El presentador de la velada, Nate Bargatze, hizo un particular anuncio para evitar que quienes ganen el trofeo se extiendan más de la cuenta en sus discursos de aceptación del Emmy.

Y es que Bargatze anunció que donaría 100.000 dólares a Boys and Girls Club. Pero puso una condición: Reduciría el aporte en 1.000 por cada segundo que un ganador se pase del tiempo asignado y agregará la misma cantidad por cada segundo que quede por debajo.