Plaza de Armas se llena de color con el Mercado Florece Santiago: Arte, cultura y emprendimiento este 22 y 23 de octubre

La feria primaveral reunirá a emprendedores locales, música y artesanía, el próximo miércoles 22 y jueves 23 de octubre, en la Plaza de Armas de Santiago.

En distintos puntos patrimoniales de la comuna de Santiago, como el emblemático Barrio París Londres y Plaza Yungay, se han desarrollado jornadas de música y espacios para emprendedores locales, con el objetivo de revitalizar los lugares históricos de la capital.

En ese contexto, surge Mercado Florece Santiago, una feria con temática primaveral que invita a disfrutar del color, la naturaleza y el emprendimiento.

Las coordenadas del evento

El panorama se realizará los próximos 22 y 23 de octubre en Plaza de Armas de Santiago, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Santiago, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL), y contará con una amplia variedad de emprendedores que ofrecerán flores, plantas y semillas, en una experiencia que celebra la llegada de la primavera y la vida en comunidad.