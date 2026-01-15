Cultura paul mccartney

Paul McCartney revela su lucha contra la depresión en el documental ‘Man On The Run’ sobre su etapa con Wings

La cinta, que se estrenará el 27 de febrero en Prime Video, profundiza en los años posteriores a la separación de The Beatles y en el nacimiento de su banda Wings.

Paul McCartney presentó el tráiler y confirmó el estreno de su documental Man On The Run, que llegará a Prime Video el próximo 27 de febrero.

La película se centra en los años posteriores a la disolución de The Beatles, cuando el músico formó la banda Wings junto a su esposa Linda, y revela material inédito de archivo y grabaciones íntimas de sus giras.

Un viaje desde la depresión hasta la redención

En el avance, McCartney detalla el impacto emocional de la separación del cuarteto de Liverpool, admitiendo que “Caí en una profunda depresión, pero tuve mucha suerte, porque tenía a Linda”.

El documental recorre la evolución de Wings, desde su debut con Wild Life hasta el éxito de Band On The Run, y aborda su compleja relación con John Lennon, de quien afirma que “nos habíamos querido durante toda la vida” pese a las disputas.

Según afirmó el sitio especializado NME, la producción promete ofrecer una mirada personal a un período clave en la carrera del legendario artista.

