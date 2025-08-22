Patricia Arquette asegura que “no habrá que esperar tanto” para la temporada 3 de Severance

La producción obtuvo 27 nominaciones a los Emmy 2025, incluyendo Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz de Reparto para Patricia Arquette.

(CNN) — La ganadora del Óscar y dos veces ganadora del Emmy, Patricia Arquette, quien actualmente está nominada nuevamente por su rol en Severance, señaló en entrevista con CNN que los seguidores de la serie no tendrán que esperar “tanto” para la próxima temporada.

“Sé que la gente ha sido muy paciente y pensé: ‘Nunca van a esperar tanto como lo hicieron para la temporada 2’. Pero no creo que tarde tanto”, comentó Arquette, aunque advirtió: “Nunca se sabe. En la primera temporada tuvimos el Covid, en la segunda una gran huelga… y no sabemos qué puede pasar en este mundo”.

La segunda temporada de Severance se estrenó en enero, casi tres años después del debut de la serie en 2022.

“Muy conscientes de la calidad”

La actriz reconoció que todavía no ha leído un guion para la tercera temporada, pero que ya ha estado conversando con los guionistas.

Según explicó, el equipo de producción es “muy consciente de la calidad” y se preocupa porque cada entrega “sea realmente buena”.

Consultada por lo que podría venir en la trama, Arquette mantuvo el misterio: “Tengo información privilegiada, pero nunca se las diré. Ni siquiera a mis mejores amigos les cuento cosas”, bromeó.

La intérprete también se refirió a las numerosas teorías de los fanáticos sobre el universo de Lumon Industries: “He leído algunas y creo que son muy ingeniosas. Me encanta que la gente haga eso. Algunas son muy buenas, pero otras son tan inverosímiles que pienso: ¿De dónde sacaron eso?”.

Este año, Severance lidera las nominaciones a los Premios Emmy con 27 candidaturas, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor (Adam Scott), Mejor Actriz (Britt Lower), Mejor Actor de Reparto (John Turturro y Tramell Tillman) y Mejor Actriz de Reparto, donde Arquette compite nuevamente.