Panoramas de abril 2026: Fiestas de la Vendimia en Ñuñoa, Providencia, Pirque y distintas regiones

Durante abril continuarán las celebraciones de la Fiesta de la Vendimia en distintas zonas del país.En la Región Metropolitana habrá eventos en Ñuñoa, Providencia y Pirque, mientras que en regiones se realizarán actividades en Casablanca, Vallenar y en localidades de la zona centro-sur.

Durante el mes de abril habrá diversos panoramas para disfrutar en familia, con amistades o incluso animarse a salir solo. Sin importar la estación del año, siempre es un buen momento para disfrutar de una copa de vino tinto o de un sauvignon blanc durante el fin de semana, siempre de manera responsable.

En este contexto se desarrollan las tradicionales Fiestas de la Vendimia, celebraciones que se realizan desde el norte hasta la zona centro-sur del país y que reúnen degustaciones de vinos, gastronomía local, música en vivo y actividades culturales.

Uno de los eventos que abrirá el calendario es Santa Vendimia, que se realizará a comienzos de abril en la Plaza de Ñuñoa, en la Región Metropolitana. La actividad contará con la participación de diversas viñas, además de espacios para degustaciones, presentaciones musicales y oferta gastronómica.

Cabe mencionar que este evento es de acceso gratuito y abierto a todo público. Solo quienes deseen participar de las degustaciones deberán adquirir la copa oficial del evento, que además se entrega como recuerdo. La preventa está disponible a través de la plataforma de la empresa PuntoTicket.

Otro evento que se realizará durante la segunda semana del mes es Vendimia Fest, programado para el 11 y 12 de abril en Barrio Italia, en la comuna de Providencia.

En este caso, quienes residan en la comuna podrán acceder a un 25% de descuento en la copa de degustación mostrando la Tarjeta Vecino Providencia, beneficio válido hasta agotar los tickets disponibles.

La compra de entradas para participar en las degustaciones está disponible en la plataforma Welcu.com

Cronograma de abril

2, 3, 4 y 5 de abril

Santa Vendimia – Plaza de Ñuñoa, Ñuñoa, Región Metropolitana.

3, 4 y 5 de abril

Vendimia en la Playa – Camping Guanaqueros, Guanaqueros, Región de Coquimbo.

11 de abril

Fiesta de la Vendimia de Portezuelo – Plaza de Armas de Portezuelo, Región de Ñuble.

Vendimia del Viento – Plaza de Llay-Llay, Región de Valparaíso.

Fiesta de la Vendimia de Millapoa – Millapoa, Nacimiento, Región del Biobío.

Encuentro de Costumbres Campesinas y del Vino – Cancha Alt. Municipal, Pumanque, Región de O’Higgins.

11 y 12 de abril

Vendimia Fest – Barrio Italia, Providencia, Región Metropolitana.

Fiesta de la Vendimia de Casablanca – Estadio Municipal de Casablanca, Región de Valparaíso.

Fiesta del Vino de Pirque 100 años – Parque Vicente Huidobro, Pirque, Región Metropolitana.

17 y 18 de abril

Fiesta de la Vendimia Valle del Huasco – Viña Kunza, sector El Colmo, Vallenar, Región de Atacama.

5 y 26 de abril

Fiesta de la Vendimia de la Araucanía – Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, Temuco, Región de La Araucanía.

Fiesta de la Vendimia de Yumbel – Sector Río Claro, Yumbel, Región del Biobío.

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