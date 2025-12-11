Pánico y “Pervervisión”: El festival con que la banda cierra 30 años de carrera en Santiago

La banda Pánico presentará la primera edición de su festival "Pervervisión" en el Teatro Coliseo de Santiago este sábado 13 de diciembre.

La banda Pánico, reconocida como uno de los grupos más icónicos del underground chileno, finaliza su calendario de actividades de 2025 con dos presentaciones.

La celebración de sus 30 años de trayectoria, que incluyó una gira nacional durante el primer semestre, culmina con la primera edición de su propio evento musical: “Pervervisión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Coliseo Santiago (@coliseosantiago)

Detalles del Festival y Show en Concepción

El festival se realizará el sábado 13 de diciembre en el Teatro Coliseo de Santiago. Las actuaciones comenzarán a las 16:00 horas e incluirán a grupos como Estoy Bien, Candelabro, Hesse Kassel y Chini.PNG.

En conversaciones exclusivas con CNN Chile, Edi Pistolas, Vocalista y guitarrista de Pánico, se refirió al particular nombre del festival. El músico explicó que “Pervervisión” fue un concepto que inventamos en los años noventa y que consistía en una enorme televisión que poníamos en el escenario y tocábamos dentro”.

A su vez, el guitarrista destacó el objetivo de revivir la idea en la capital. El concepto original se sigue utilizando, pero ahora se transforma en un festival que busca crear una “conexión con la escena actual, unir la música de Pánico con propuestas que se salen de lo común”.

El precio de las entradas varía aproximadamente desde los $23.000 hasta los $29.000 pesos, y se pueden adquirir a través de Passline.

Antes de su festival, la banda se presentará el viernes 12 de diciembre en el Teatro Lihuén de Concepción, donde ofrecerán un espectáculo para su audiencia local.

Ambos conciertos son una cita única para revivir la energía y la irreverencia que distinguen a Pánico desde sus inicios, y darán espacio a clásicos fundamentales como “Transpíralo”, “Las Cosas Van Más Lento”, “Lupita”, “Chica Bonita”, “Rosita quiere ser una pornostar”, “Quiero estar anfetaminado” entre otros.