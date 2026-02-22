“Me va a cerrar puertas”: Por qué Pablo Chill-E dice que no dará mensajes políticos durante su show en Viña 2026

El cantante urbano Pablo Chill-E aseguró que no dará un mensaje político durante su show en Viña 2026 el próximo viernes y sostuvo que hacerlo sería “una estupidez” que podría perjudicarlo. Sus palabras se dan en el marco de su primera presentación en la Quinta Vergara y mientras se prepara para participar como jurado del festival.

Pablo Chill-E descartó entregar un mensaje político desde el escenario del Festival de Viña del Mar 2026. Asimismo, volvió a remarcar que su postura pública ya es conocida por sus opiniones previas en redes sociales y en entrevistas.

Fue durante su paso por la Gala de Viña 2026 que el cantante urbano de 25 años, próximo a debutar en la Quinta Vergara como parte de la parrilla del viernes 27 de febrero, explicó que prefiere mantener sus opiniones políticas fuera del show.

“A la final, eso me resta a mí. Yo, en mi día a día y en mis redes sociales y desde que empecé mi carrera, siempre he dado mi opinión. Yo creo que hacerlo arriba del escenario va a ser una estupidez que me va a cerrar puertas en vez de abrírmelas. Aparte, todos saben ya lo que pienso”.

Las declaraciones de Pablo Chill-E, en tanto, se da en un año en que tendrá doble presencia en Viña 2026. También fue confirmado como jurado de las competencias internacional y folclórica, junto a nombres como la Miss Universo 2025 Fátima Bosch y el cantante Matteo Bocelli, entre otros.

¿Qué ha dicho Pablo Chill-E en torno a la política en el pasado?

Y aunque negó un pronunciamiento desde el escenario esta vez, la propia voz tras éxitos como Vibras y Gitana ya ha abordado temas políticos y sociales en otras plataformas y entrevistas.

En 2019, en entrevista con Radio Biobío, afirmó que “nunca estaría a favor de lo que pasó acá en la dictadura, nunca estaría a favor de matar”.

Un año más tarde, en 2020, se refirió temas como la desigualdad y poder económico a nivel nacional en entrevista con La Tercera: “No puede ser que el 10% de los chilenos tengan el poder del país”, manifestó, para luego sostener que “la justicia solo es para los ricos”.

Dentro de esa misma línea, el cantante le entregó su respaldo públicamente a Matías Toledo en 2024, actual alcalde de Puente Alto y con quien dijo mantener una amistad cercana.

“Apoyo su candidatura cien por ciento. Si hay que ponerle lucas, si hay que ponerle sentimiento, lo que sea”, llegó a comentar en entrevista en Revista Cáñamo.

“Conozco el corazón de mi amigo (…). Matías conmigo repartía comida a la gente de Puente Alto, conocía a todos los indigentes, y les cortábamos el pelo”, destacó en otra conversación con La Cuarta.