Viña 2026: Quiénes integran el jurado del Festival de Viña del Mar y qué evalúan

La organización del Festival de Viña del Mar 2026 ya confirmó a las ocho personas que integrarán el jurado de esta edición, instancia que participa en la evaluación de las competencias internacional y folclórica del certamen.

De acuerdo con la información difundida por Mega, canal encargado de la transmisión oficial del certamen, la nómina combina figuras de televisión, música y radio de Chile y del extranjero.

En el listado aparecen la actriz Sigrid Alegría, el periodista Juan Manuel Astorga, el locutor radial Rodrigo González, la soprano Verónica Villarroel, la actual Miss Universo 2025 Fátima Bosch, el cantante italiano Matteo Bocelli y los artistas urbanos Pablo Chill-E y Milo J.

Este año, en tanto, el Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

En dicho contexto, el jurado tendrá participación en una de las áreas históricas del certamen: la competencia de canciones e intérpretes en sus categorías internacional y folclórica.

A través de una publicación oficial sobre las competencias 2026, la Municipalidad de Viña del Mar también informó que la versión de este año contará con 12 obras seleccionadas: seis en competencia internacional y seis en competencia folclórica.