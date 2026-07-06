“Obssesion”: el fenómeno independiente del cine de terror ya recaudó US$ 403 millones

La película “Obsession” ha superado los 400 millones de dólares en ventas de entradas a nivel mundial, según informó Variety.

Este filme independiente de terror, que lleva solo dos meses en cartelera, ya ha recaudado 403 millones de dólares.

En Estados Unidos consiguió una cifra de 245 millones y de 157 millones en el extranjero. Cifras que pocas películas alcanzan luego de la pandemia de la Covid-19.

Tras su primer mes de estreno en mayo, el largometraje recaudó 17 millones de dólares en Norteamérica, números prometedores para una película independiente. Luego de cuatro fines de semana, la película ya superó lo que había conseguido tras su primer fin de semana de estreno.

Dirigida por el youtuber estadounidense Curry Baker, el filme contó con un presupuesto de 750 mil dólares y fue adquirido por la productora Focus Features por 15 millones cuando la película fue presentada en el Festival de Cine de Toronto el año pasado, permitiendo su estreno en las salas de cine.

“Cuando recaudó 27 millones de dólares, no me lo podía creer. No sabía que eso fuera posible. No creía que fuera matemáticamente factible. Se convirtió en una película que se popularizó gracias al boca a boca. Empecé a ir al cine a escondidas para verla también porque quería formar parte de esto”, comentó Baker en una entrevista a The Hollywood Reporter.

¿De qué trata? La película cuenta la historia de Bear (Michael Johnston) quien lleva un tiempo enamorado de su amiga Nikki (Inde Navarrette) y, a través de un objeto misterioso, cumple su deseo de que sus sentimientos sean recíprocos. Sin embargo, la película da un vuelco: la joven termina obsesionándose con él, desarrollando una historia de un amor retorcido, humor y violencia.

¿Por qué se hizo tan popular?

El fenómeno que la industria denomina “boca a boca”, es decir, recomendaciones de quienes ya la habían visto hacia sus pares, fue lo que motivó a que jóvenes asistieran a las salas de cine a ver la película, impulsados también por las redes sociales como Instagram y TikTok, lo que demuestra que la Generación Z aún quiere ir al cine.

Esta popularidad se ve reflejada en la buena recepción de “Obsession” y muestra críticas positivas en plataformas dedicadas a ello: en IMDb tiene un 8.0 de 10, en FilmAffinity con un 7,2 sobre 10, en Rotten Tomatoes cuenta con 94% de aprobación.

“Obssesion”, a través de esta retorcida y fantasiosa historia, se posicionó como uno de los principales fenómenos cinematográficos de este año.

“Ojalá entendieran que estamos hartos de la mediocridad. Queremos que vuelvan las buenas películas. El público sigue deseando ver películas originales, sin grandes franquicias, siempre y cuando la historia sea buena.” añade Baker en la entrevista.