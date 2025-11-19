Show de drones de Oasis en Ñuñoa: Así fue el espectáculo previo al concierto en el Estadio Nacional

El cielo sobre el Estadio Nacional se iluminó con figuras y logos de Oasis en un show de drones organizado como antesala de la gira Live ’25 en Santiago. Fanáticos y vecinos de Ñuñoa siguieron el espectáculo desde calles y edificios cercanos.

En la noche previa a su concierto en el Estadio Nacional, Oasis marcó su retorno a Chile con un espectáculo gratuito de drones sobre el coliseo ñuñoíno, que reunió a fanáticos y vecinos en los alrededores del recinto.

La activación formó parte de la gira mundial Live ‘25, el tour de reunión con el que la banda de Manchester volvió a los grandes estadios después de 16 años y que contempla una única fecha en Santiago este miércoles 19 de noviembre, a las 21:00 horas.

El concierto, producido localmente por DG Medios y Live Nation, llega con el sello de “sold out” y como parte del tramo sudamericano del tour.

Un “espectáculo” antes del espectáculo

Tal como se ha hecho en otras ciudades del mundo, el llamado “show de drones” se realizó la noche anterior al concierto principal. E

n Santiago, el despliegue estuvo programado para la noche del martes 18 de noviembre, entre las 20:45 y 21:00 horas, en el entorno del Estadio Nacional y con vistas desde distintos puntos de la comuna de Ñuñoa.

El espectáculo fue diseñado por la empresa británica Celestial, responsable de la serie de shows promocionales asociados al Live ‘25.

La compañía define estas intervenciones como The Show before The Show o The Oasis Eve drone show; un tipo de “señal en el cielo” que se ha repetido sobre estadios en ciudades como Londres, Manchester, Toronto, Ciudad de México, Seúl y Sídney.

En Santiago, los drones se elevaron sobre el Estadio Nacional para dibujar en el cielo el característico logo rectangular de Oasis y otras figuras luminosas vinculadas a la estética del tour, en una secuencia de alrededor de 10 minutos.

La recomendación técnica para apreciar mejor el espectáculo fue ubicarse en Avenida Grecia, frente al recinto, punto desde el que se podían ver con mayor claridad las figuras, logos y animaciones coreografiadas.

Mira los registros compartidos en redes sociales

Oasis drones in Santiago 🇨🇱#oasislive25 pic.twitter.com/hb9nQDv8Qb — Liam Gallagher Fans Club (@liamgfansclub) November 19, 2025

Oasis está en Chile y su logo sobre el cielo del estadio nacional con drones 🥹 pic.twitter.com/OCNuDf2moQ — Rorro Iriarte 🪴 (@Rorro_Iriarte) November 19, 2025