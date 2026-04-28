Nicolas Cage es Spider-Noir: Prime Video revela tráiler de la serie que reimagina al Hombre Araña de Marvel

Prime Video presentó el tráiler oficial de Spider-Noir, la nueva serie live-action basada en el universo de Marvel y protagonizada por Nicolas Cage.

Se estrenará globalmente en la plataforma el 27 de mayo de 2026 y tendrá una particularidad poco habitual para una serie de superhéroes: podrá verse tanto en blanco y negro como a color.

La ficción, producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video, marca el primer papel principal de Cage en televisión.

En la serie, el actor interpreta a Ben Reilly, un detective privado veterano que atraviesa una etapa difícil en Nueva York durante los años 30.

La historia sigue al personaje cuando un nuevo caso lo obliga a enfrentar su pasado y a retomar una identidad que había dejado atrás: la de The Spider, el único superhéroe de la ciudad.

En los cómics, en tanto, esta versión del héroe pertenece a una realidad alternativa y se distancia del Spider-Man tradicional.

El tráiler oficial tuvo su estreno mundial durante CCXPMX26, realizada en el Centro Banamex de Ciudad de México.

En la presentación participaron Lamorne Morris, Li Jun Li, Jack Huston, Karen Rodriguez y el co-showrunner Oren Uziel.

La versión más oscura y detectivesca de Spider-Man

El actor interpreta a Ben Reilly, un investigador privado venido a menos en la Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentar su pasado después de una tragedia personal, mientras carga con haber sido el único superhéroe de la ciudad.

Uno de los principales elementos del estreno será su doble formato visual.

Dicha decisión busca reforzar la identidad estética del personaje, asociado desde los cómics a una versión alternativa de Spider-Man inspirada en el cine negro y en los relatos policiales de la primera mitad del siglo XX.

Y aunque esta será su primera aparición live-action como el personaje, Nicolas Cage ya había interpretado a Spider-Man Noir en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), ganadora del Oscar a Mejor Película Animada.

En esa cinta, el actor prestó su voz a una versión del héroe marcada por el humor seco, el blanco y negro y la estética de detective clásico.

La nueva producción retoma esa dimensión noir, pero la traslada a una historia de acción real y con un relato propio.

Spider-Man Noir, en tanto, apareció por primera vez en 2008, dentro de la línea editorial Marvel Noir, una serie de cómics que reimaginó a distintos personajes de la compañía en relatos inspirados en el cine negro, el crimen organizado y la Gran Depresión.

En esa versión, Peter Parker no es el héroe juvenil asociado al tono más luminoso de otras adaptaciones, sino un vigilante de una Nueva York marcada por la desigualdad, la violencia y la corrupción política de los años 30.