Myriam Hernández, histórica: La reina de Viña coronó con Gaviota de Platino su regreso a la Quinta Vergara

Myriam Hernández fue la gran protagonista de la segunda noche del Festival de Viña 2025, donde recibió la Gaviota de Platino, convirtiéndose en la primera solista chilena en obtenerla. Su show incluyó éxitos atemporales y homenajes a la cultura nacional con la participación especial del dúo Power Peralta y el pianista Valentín Trujillo.

Myriam Hernández fue la estrella la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, en una jornada denominada la “noche femenina”.

Fue presentada como “reina” por los animadores de la 64° versión del certamen, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Tan pronto salió al escenario, la emoción en su rostro era evidente y despegó con dos de sus mayores éxitos: El hombre que yo amo y Te pareces tanto a él.

Crossovers de la cultura chilena en la Quinta Vergara

Uno de los puntos más destacados de la noche fue el interludio entre No te he robado nada y Leña y fuego, protagonizado por el dúo de bailarines chilenos Gabriel y Raúl Peralta, más conocidos como Power Peralta.

Pero no fue el único crossover icónico de la cultura nacional con el que la cantante encantó al “Monstruo”.

El mítico pianista Valentín Trujillo, de 91 años, sorprendió en el escenario para acompañarla en su interpretación de su melancólica balada Se me fue.

Su presencia generó una amplia ovación entre el público y su maestría en el piano aportó una carga de nostalgia y emoción que traspasó la pantalla.

Un reconocimiento histórico: Gaviota de Platino

Tras 18 años de ausencia (como número principal, pues en 2023 acompañó a Karol G en el escenario para cantar El hombre que yo amo), el éxito de Hernández en el que sería el séptimo show de su trayectoria ya se vaticinaba.

Su lazo con el certamen viñamarino nació casi a la par de su carrera en la música: subió a cantar a la Quinta Vergara por primera vez en 1989 —mismo año en que fue elegida reina del evento—.

Pero no bastó con las Gaviotas de Plata y Oro. El público bramaba por más. Y en un hecho escaso en la historia reciente del festival, Myriam Hernández, a partir de este 24 de febrero de 2025, se convirtió en la primera solista chilena en ser reconocida con la Gaviota de Platino.

Este galardón, que solo se ha entregado cuatro veces en la historia del Festival de Viña, es un reconocimiento excepcional que premia a artistas cuya carrera y contribución a la música han dejado una huella trascendental en el certamen y en la cultura hispanoamericana.

En el pasado, se ha entregado a Luis Miguel, en homenaje póstumo a Luis “Lucho” Gatica, Los Jaivas e Isabel Pantoja.

“Esta noche quedará grabada en mí para toda la vida”, mencionó, evidentemente emocionada, antes de cerrar el espectáculo con un hit especialmente pedido por el público desde las galerías hasta las gradas: Herida.

¿Qué canciones cantó Myriam Hernández en Viña 2025?

1. El hombre que yo amo

2. Te pareces tanto a él

3. Nos lo hemos dicho todo

4. Eres

5. Mío

6. Si yo me vuelvo a enamorar

7. Dónde estará mi primavera (Cover de Marco Antonio Solís)

8. He vuelto por ti

9. Deseo

10. Tonto

11. Rescátame

12. No te he robado nada

13. Leña y fuego

14.Un hombre secreto

15. Invencible

16. Se me fue

17. La fuerza del amor

18. Quiero saber

19. Peligroso amor

20. Ay amor

21. Huele a peligro

22. Herida