Música británica de luto: Muere Mani, legendario bajista de Stone Roses, a los 63 años

El músico, figura esencial del britpop con las bandas Stone Roses y Primal Scream, fue despedido por colegas como Ian Brown y Liam Gallagher, quienes expresaron su devastación.

El mundo de la música lamenta el fallecimiento de Gary “Mani” Mounfield, legendario bajista de The Stone Roses y Primal Scream, a los 63 años. Su hermano Greg confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales.

Mani, quien se unió a The Stone Roses en 1987, participó en sus dos álbumes icónicos y luego formó parte de Primal Scream hasta 2011, cuando se reencontró con su banda original.

Reacciones del mundo musical

Las muestras de dolor llovieron inmediatamente desde todos los ámbitos musicales. Ian Brown, vocalista de Stone Roses, publicó un sencillo pero sentido “DESCANSA EN PAZ MANi X”.

Según reportó NME, Liam Gallagher expresó estar “en total shock” y “absolutamente devastado”, mientras Tim Burgess de The Charlatans recordó cómo Mani “nunca fallaba en sacarme una sonrisa”.

El músico fallece menos de dos años después de su esposa Imelda, dejando a sus hijos gemelos de 12 años. Su legado perdura como el bajista que definió el sonido del Madchester y el britpop.