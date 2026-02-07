Muere Brad Arnold, fundador y voz de 3 Doors Down, a los 47 años

El músico falleció acompañado de su familia tras enfrentar un cáncer renal avanzado.

Brad Arnold, fundador, vocalista y principal compositor de la banda estadounidense 3 Doors Down, falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años. La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado en redes sociales por su banda.

El músico murió acompañado por su familia, tras enfrentar un cáncer renal avanzado. En mayo había revelado que padecía carcinoma de células claras en etapa 4, con metástasis en los pulmones.

Arnold fue una figura central del auge del rock alternativo y post-grunge en los años 2000. Su mayor éxito fue Kryptonite, canción que escribió a los 15 años y que se transformó en un himno mundial.

3 Doors Down debutó con fuerza con el álbum The Better Life, que alcanzó siete veces platino y consolidó la carrera de la banda con canciones como Here Without You y When I’m Gone.

La banda destacó que su música generó “momentos de conexión y alegría” que perdurarán más allá de los escenarios, mientras su familia pidió respeto y privacidad.