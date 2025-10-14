MTV apaga la música: El icónico canal dejará de emitir videoclips tras 40 años

La decisión forma parte de un amplio plan de reestructuración de Paramount Global, empresa matriz de MTV, que busca reducir costos en medio de su inminente fusión con Skydance Media.

MTV, el canal que definió una era con la emisión ininterrumpida de videoclips, cambiará radicalmente su rumbo.

A finales de este año, la señal dejará de transmitir videos musicales en el Reino Unido, país donde cerrará cinco de sus canales, marcando así el inicio de una retirada global.

El impacto del streaming y el descenso sostenido en la audiencia televisiva tradicional han obligado a la compañía a repensar su estrategia, recogió la BBC.

El Reino Unido será el primero de varios mercados en sufrir este cambio. Países como Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia y Brasil también están en la lista de territorios donde MTV abandonará su contenido musical.

Con ello, la cadena da un paso más hacia el entretenimiento general, alejándose de la fórmula que la catapultó a la fama internacional en los años 80.

Durante casi 40 años, MTV fue sinónimo de cultura pop, videoclips icónicos y momentos inolvidables para la industria musical.

Sin embargo, la feroz competencia de plataformas como YouTube y TikTok ha relegado a los canales de música a un segundo plano, transformándolos en espacios de nostalgia más que en referentes actuales.