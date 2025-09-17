Cultura latin grammy

Mon Laferte recibe nominación a los Latin Grammy 2025 por “Otra noche de llorar”

Por CNN Chile

17.09.2025 / 11:17

La artista también fue nominada en la categoría Mejor video musical versión larga con "MON LAFERTE, te amo".

La cantante Mon Laferte es una de las nominadas para los Latin Grammy 2025.

La artista chilena -radicada en México- competirá en la categoría de Canción del Año con “Otra noche de llorar”.

En la categoría también fueron nominados:

  • Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”
  • Andrés Cepeda – “Bogotá”
  • Bad Bunny – “Baile Inolvidable”
  • Bad Bunny – “DTMF”
  • Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”
  • Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”
  • Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”
  • Liniker – “Veludo Marrom”
  • Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”
  • Natalia Lafourcade – “Cancionera”

La compositora también recibió una nominación en la categoría Mejor video musical versión larga con “MON LAFERTE, te amo”.

La 26° entrega anual de los Latin Grammy se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

