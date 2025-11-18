Molotov vuelve a Chile luego de 10 años para presentarse en el Santiago Rocks: ¿Cuándo es el concierto?

La banda mexicana será parte del line-up del festival Santiago Rocks 2025. Revisa los detalles aquí.

Tras 10 años sin pisar suelo nacional, el grupo mexicano Molotov confirmó su regreso a Chile para ser parte de uno de los festivales más esperados del calendario musical en el país, el Santiago Rocks.

La banda celebrará 30 años de trayectoria con un show que promete adrenalina y descarga. Los icónicos del rock contestatario, dueños de himnos como Gimme tha power, Frijolero y Voto Latino, prometen resonar con fuerza y entregar una performance llena de intensidad.

En una nueva edición de Santiago Rocks, el festival se transformará en el epicentro del rock con varios artistas invitados, entre ellos: Babasónicos, Enanitos Verdes, Álvaro Henríquez y Los Pettinellis.

Molotov en Chile: ¿Cuándo es el show?

La cita musical está programada para el próximo sábado 13 de diciembre en el centro de eventos Espacio Riesco, en Huechuraba.

Venta de entradas para Molotov en Chile

Los tickets ya se encuentran disponibles en el sitio web de Puntoticket.

Los clientes de Tapp podrán acceder a un 15% de descuento en la compra de las entradas.