Metro inaugura exhibición de “El Principito” con salas temáticas y tarjetas Bip! ilustradas: Todos los detalles

El público podrá conocer una nueva faceta del clásico literario francés a través de una exhibición inmersiva con acceso directo desde el Metro.

El universo de El Principito, uno de los libros más leídos y queridos del mundo, aterrizó en el corazón de Santiago.

Desde este sábado, la estación Baquedano alberga El Principito L’Experience, un recorrido interactivo que invita a sumergirse en la historia creada por Antoine de Saint-Exupéry a través de ocho salas temáticas, escenografías y espacios participativos.

La iniciativa, desarrollada por Live UP en conjunto con Metro de Santiago, busca transformar un punto neurálgico de la capital en un espacio cultural abierto a toda la comunidad.

La propuesta también es parte de la celebración de los 50 años de Metro, que incluye el lanzamiento de tres tarjetas bip! con ilustraciones del libro, a la venta en distintas estaciones de la red.

Detalles de la experiencia inmersiva de El Principito en el Metro de Santiago