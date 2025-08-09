Metro inaugura exhibición de “El Principito” con salas temáticas y tarjetas Bip! ilustradas: Todos los detalles
Por CNN Chile
09.08.2025 / 13:56
El público podrá conocer una nueva faceta del clásico literario francés a través de una exhibición inmersiva con acceso directo desde el Metro.
El universo de El Principito, uno de los libros más leídos y queridos del mundo, aterrizó en el corazón de Santiago.
Desde este sábado, la estación Baquedano alberga El Principito L’Experience, un recorrido interactivo que invita a sumergirse en la historia creada por Antoine de Saint-Exupéry a través de ocho salas temáticas, escenografías y espacios participativos.
La iniciativa, desarrollada por Live UP en conjunto con Metro de Santiago, busca transformar un punto neurálgico de la capital en un espacio cultural abierto a toda la comunidad.
La propuesta también es parte de la celebración de los 50 años de Metro, que incluye el lanzamiento de tres tarjetas bip! con ilustraciones del libro, a la venta en distintas estaciones de la red.
Detalles de la experiencia inmersiva de El Principito en el Metro de Santiago
- Lugar: Estación Baquedano, ingreso recomendado por calle General Bustamante.
- Fechas y horarios: De lunes a viernes, 11:00 a 20:00 horas (último ingreso a las 19:30).
- Entradas: $3.500 + $490 cargo por servicio, disponibles a través de TicketPlus. Menores de 3 años entran gratis.